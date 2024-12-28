روسيا: مخطط أمريكي بريطاني لتنفيذ "عمليات إرهابية" ضد قواعدنا العسكرية في سوريا

شفق نيوز/ اتهمت المخابرات الروسية، اليوم السبت، أجهزة مخابرات أمريكية وبريطانية بأنها خططت لـ"عمليات إرهابية" ضد قواعد عسكرية روسية في سوريا.

وأضافت: "الاستفزازات الأمريكية والبريطانية تهدف لدفع روسيا لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا"، بحسب رويترز.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع لوكالة "تاس" الروسية، بأن روسيا والسلطات السورية الجديدة تواصلان المفاوضات للحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وسط تأكيد لضمان استمرار الاتفاقيات طويلة الأمد وعدم تأثرها بالأوضاع المتغيرة في البلاد.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الأطراف تتفاوض لضمان ألا تكون الظروف القاهرة، مثل الأعمال العسكرية أو التغيير المفاجئ للنظام في سوريا، سبباً في إنهاء الاتفاقيات، كما أشار محاور الوكالة إلى أن المشاركين في المشاورات يناقشون تعداد الوجود الروسي.