روسيا متخوفة من صدام عسكري مباشر بين الدول النووية: الوضع يتدهور

شفق نيوز/ رأى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في مؤتمر نزع السلاح في إطار الجزء رفيع المستوى، إن خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين الدول النووية مرتفع للغاية، مشيراً إلى أن الوضع يتدهور بوتيرة مقلقة جدا.

وأضاف فيرشينين: "نقترب من الذكرى السنوية الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة في ظل أزمة خطيرة في مجال الأمن الدولي. الوضع يتدهور بوتيرة تثير الإحباط وخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية مرتفع للغاية. وتزداد التوترات والصراعات في كل مكان تقريبا".

وشدد نائب الوزير على أن سبب الوضع الحالي يكمن في المواجهة المستمرة حول نموذج النظام العالمي، وقال: "تتصادم طموحات الهيمنة لدى البعض مع رغبة الآخرين في قيام علاقات دولية أكثر عدالة على أساس تعددية المراكز . ويقوم الساعون إلى الهيمنة العالمية بانتهاكات صارخة لمبدأ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة، ويرفضون الاعتراف بالمصالح الأساسية للدول الأخرى أو أخذها في الاعتبار، ويقوضون الاتفاقيات السابقة، ويحاولون الحصول على تفوق عسكري لا جدال فيه. وهذه التصرفات تدفع الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات وتدابير محددة لحماية نفسها".

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن خطر نشوب حرب نووية آخذ في الازدياد، مشددا على أن روسيا تعتبر الأسلحة النووية وسيلة للدفاع.

وقال: "نحن لم نصب بالجنون، ونعي طبيعة الأسلحة النووية. استراتيجيتنا تنص على استخدامها فقط للدفاع، ونحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وسيلة دفاعية، ومستعدون بالكامل للضربة الجوابية... إن ضربنا بها، سنرد بها".