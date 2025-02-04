روسيا عن خطط إسرائيل: يريدون البقاء في فلسطين ولبنان والجولان

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، عن نية إسرائيل بالبقاء في الأراضي الفلسطينية واللبنانية وحتى في منطقة الجولان بسوريا.

وقال الوزير الروسي خلاله مشاركته في منتدى فالداي للحوار في موسكو، "لقد تلقينا إشارات تفيد بأن هناك مشاكل ستنشأ مع المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وربما بدأت هذه المشاكل بالفعل، لأن الرسائل التي ترسلها الدوائر الحاكمة في إسرائيل، مفادها بأنها ليست راضية تماماً عن إيفاء حماس بالتزاماتها في المرحلة الأولى، وأنها لا تستبعد أي شيء بسبب ذلك".

وأشار الوزير إلى أن "إسرائيل تواصل دون تردد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية".

وأضاف أن "هناك تسريبات موثوقة كثيرة تشير إلى أن خطط إسرائيل التي تشمل، بالإضافة إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، تشمل السيطرة الكاملة على الضفة الغربية لنهر الأردن".

ولفت إلى أن "خطط إسرائيل، كما يكتب الخبراء ولا أحد ينكر ذلك، هي البقاء في الأراضي اللبنانية، وبطبيعة الحال يمكن الآن اعتبار مرتفعات الجولان السورية مع وصول دونالد ترامب، الذي كان قد أعلنها في ولايته الأولى جزءا من إسرائيل، يمكن اعتبارها أرضا مفقودة أيضا، من وجهة نظر التسوية العربية الإسرائيلية".