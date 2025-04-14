روسيا تعلن إحباط مخطط لاستهداف اراضيها وتعتقل شخصاً يعمل مع الاستخبارات الأوكرانية

شفق نيوز/ كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الاثنين، عن إحباط مخطط لتنفيذ سلسلة تفجيرات داخل الأراضي الروسية، فيما اعتقلت مواطنين من مولدوفا يُشتبه في تلقيهما تعليمات من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وذكر بيان رسمي صادر عن الجهاز، وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "أحد المعتقلين يُدعى ماريوس برونيانو، وقد تم ضبطه أثناء محاولته تهريب متفجرات إلى روسيا باستخدام مركبة رباعية الدفع جُهزت بمخبأ سري يحتوي على ثلاثة أجهزة تفجير".

ووفقاً للتحقيقات الأولية، فإن برونيانو سبق أن قاتل إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية خلال عامي 2022 و2023، قبل أن يغادر إلى مولدوفا، ومن هناك اشترى السيارة التي استخدمها لاحقاً في محاولة التهريب وسلك طرقاً غير مباشرة عبر المجر وسلوفاكيا وبولندا ودول البلطيق بهدف الوصول إلى روسيا.

وأشار البيان، إلى أن "المتفجرات كانت مخصصة للإخفاء في مخابئ سرية بمدينتي فولغوغراد وساراتوف، لتنفيذ هجمات إرهابية، إلا أن المتهم أُلقي القبض عليه قبل بلوغ هدفه".

كما أعلن الأمن الفيدرالي، عن توقيف شخص ثانٍ يُدعى يفغيني كوردوغلو، وهو أيضاً مواطن مولدوفي، واتُّهم بالتخطيط لتفجير محطة لضخ المياه في مدينة كيرتش، ضمن ما وصفه البيان بمحاولات "تخريبية" دبرتها كييف.