روسيا تتخذ قرارا بشأن حركة طالبان

شفق نيوز/ صادقت المحكمة العليا في روسيا، يوم الخميس، على قرار رفع حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، وأكدت دخوله حيز التنفيذ.

وجاء حكم المحكمة استجابة لطلب من مكتب المدعي العام الروسي، في أعقاب اعتماد قانون في العام الماضي يتيح للمحاكم تعليق التصنيف الرسمي للحركة كمنظمة إرهابية.

ويمثل هذا القرار انتصارا دبلوماسيا لطالبان، التي تم إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا منذ عام 2003، مما جعل أي تواصل معها يعتبر جريمة تستوجب العقوبة بموجب القانون الروسي.

ورغم هذا التصنيف، شاركت وفود من طالبان في عدد من المنتديات التي استضافتها روسيا، في إطار سعي موسكو إلى ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة.

وكان مكتب المدعي العام الروسي لدى المحكمة العليا قد رفع دعوى قضائية يلتمس فيها تعليق الحظر المفروض على أنشطة الحركة في روسيا.