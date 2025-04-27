رقم صادم.. الصين تتصدر دول العالم بعدد المفاعلات النووية

شفق نيوز/ أعلنت الجمعية الصينية للطاقة النووية، اليوم الأحد، أن الصين احتلت المركز الأول عالميا من حيث عدد المفاعلات النووية وحجم الطاقة التي تولدها.

وأوضحت الجمعية في تقرير لها، أن "هذه المعلومات استندت إلى عدد الوحدات العاملة والوحدات قيد الإنشاء والموافق عليها".

ووفقا للتقرير الذي نشر بعنوان "تقرير تطوير الطاقة النووية في الصين - 2025"، يبلغ إجمالي الوحدات النووية في الصين سواء تلك العاملة أو قيد الإنشاء أو المعتمدة للبناء 102 وحدة "مفاعلا نوويا" بإجمالي طاقة إنتاجية مثبتة تبلغ 113 مليون كيلوواط.

وبذلك، تحتل الصين المرتبة الأولى عالميا في الحجم الإجمالي لقطاع الطاقة النووية.

وأشار التقرير إلى أن "الصين تقوم حاليا ببناء 28 مفاعلا نوويا، بإجمالي طاقة إنتاجية مثبتة تبلغ 33.65 مليون كيلوواط، وقد استمرت الصين في تصدر قائمة الدول من حيث عدد المفاعلات قيد الإنشاء لمدة 18 عاما متتالية، بينها نسبة كبيرة من المفاعلات الروسية".

وذكر التقرير أن "58 مفاعلا نوويا دخلت حيز التشغيل التجاري في الصين، بإجمالي طاقة إنتاجية مثبتة تبلغ 60.96 مليون كيلوواط، وأن إنتاج الطاقة النووية في البلاد يواصل النمو بوتيرة مستمرة".

وأكد التقرير أن "إجمالي إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية العاملة في الصين بلغ في عام 2024 نحو 444.7 مليار كيلوواط/ساعة وحسب هذا المؤشر تحتل الصين المرتبة الثانية عالميا في حصة الطاقة الكهرذرية بمنظومتها".