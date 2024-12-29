أرقام صادمة للاجئين في العالم بعد ما جرى لغزة والسودان

شفق نيوز/ أفادت إحصائية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن عدد اللاجئين على مستوى العالم تجاوز 122 مليون شخص في عام 2024، وهو عدد يزيد عن عددهم في العام الماضي.

ونقل بيان عن بيتر رونشتروت-باور، المدير الوطني للمفوضية في ألمانيا، قوله في بون، يوم الأحد، إن "الأرقام صادمة، ولكن وراء كل رقم هناك إنسان يأمل في الأمان والمستقبل"، مؤكدا أن "واجبنا المشترك أن نوفر الحماية وآفاق مستقبلية لهؤلاء الأشخاص".

ووفقًا للتقرير السنوي للشريك الألماني للمفوضية، فإن عدد اللاجئين على مستوى العالم كان بلغ 117.4 مليون شخص في عام 2023.

ويرجع ارتفاع الأعداد بالدرجة الأولى إلى فرار العديد من الأشخاص من السودان بسبب الحرب الأهلية.

ولفت البيان إلى أن أكثر من 11.8 مليون شخص اضطروا إلى الفرار منذ بدء المعارك في أبريل/ نيسان 2023.

وأضاف البيان أن الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار أسهمت أيضا في ارتفاع عدد اللاجئين.

وذكر البيان أن الصراع في قطاع غزة وفي لبنان أدى إلى تهجير أكثر من 1.7 مليون شخص قسرًا، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".