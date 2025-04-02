أرقام جديدة ومرعبة لضحايا زلزال ميانمار

شفق نيوز/ أعلنت السلطات في ميانمار، يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2886 قتيلًا، فيما أصيب 4639 شخصاً، ولا يزال 373 آخرون في عداد المفقودين، وفقًا لفريق المعلومات الحكومي.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن ميو نيونت، رئيس جمعية الصليب الأحمر في ميانمار، قوله إن "فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في عمليات الإغاثة، أبرزها صعوبة تقييم حجم الكارثة وتنسيق عمليات اللوجستيات، بالإضافة إلى مخاوف أمنية في المناطق المتضررة تعرقل توزيع المساعدات".

وأشار نيونت إلى أن "نقص المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وإنقاذ العالقين يزيد من تعقيد عمليات البحث والإنقاذ".

وتواصل فرق الإغاثة العمل وسط هذه التحديات، فيما تبذل السلطات جهودًا مكثفة لتوفير الإمدادات والمساعدات الإنسانية للمتضررين.

وكان الزلزال العنيف الذي ضرب ميانمار قد تسبب في اهتزاز مناطق واسعة، وشعر به سكان تايلاند، الهند، الصين، بنغلاديش ولاوس، ما أدى إلى حالة من الذعر في العديد من المناطق القريبة من مركز الزلزال.

وتواصل السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية الدولية تقديم الدعم للمتضررين، وسط تحذيرات من هزات ارتدادية محتملة قد تزيد من الأضرار.