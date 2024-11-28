رغم وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يحذر اللبنانيين من التوجه الى جنوب البلاد

شفق نيوز/ جدد الجيش الإسرائيلي تحذيره للبنانيين، صباح الخميس، من التوجه إلى جنوبي البلاد، في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وحذر الجيش اللبنانيين من التوجه إلى جنوب البلاد، مشيرا إلى أن من يخالف ذلك "يعرض نفسه للخطر"، محددا 10 قرى "محظورة".

وأصدر الجيش الإسرائيلي ما سماه "بيانا عاجلا إلى سكان لبنان حتى إشعار آخر".

وقال: "يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، والهبارية، ومرجعيون، وأرنون، ويحمر، والقنطرة، وشقرا، وبرعشيت، وياطر، والمنصوري".

وتابع: "الجيش لا ينوي استهدافكم لذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق إنذارا مشابها لسكان جنوب لبنان، أمس الأربعاء، في أعقاب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.