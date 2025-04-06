رغم رسوم ترامب.. 50 دولة مستعدة لبدء مباحثات تجارية مع أميركا

شفق نيوز/ كشف مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي، كيفن هاسيت، يوم الأحد، أن أكثر من 50 دولة تواصلت مؤخراً مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية.

ونفى هاسيت في مقابلة مع شبكة "ABC News"، أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن تكون الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً تهدف بشكل غير مباشر إلى الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن تلك الإجراءات تُتخذ بدوافع اقتصادية واضحة لا علاقة لها بالسياسات النقدية.

وأشار هاسيت، إلى أن "قرار ترامب بعدم فرض رسوم على روسيا في الوقت الحالي يعود إلى طبيعة المفاوضات الجارية مع أوكرانيا، ما يعكس توازناً دبلوماسياً في التعامل مع الملفات الاقتصادية والسياسية المتشابكة".

من جانبه، قلّل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من تأثير انخفاض سوق الأسهم الذي أعقب إعلان ترامب عن الرسوم الجديدة، مشيراً إلى أن "لا مبرر لتوقع ركود اقتصادي نتيجة هذه الخطوة"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بدءاً من يوم أمس السبت، على أن تُفرض رسوم إضافية على نحو 60 دولة أخرى خلال أسبوع.