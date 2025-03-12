رصاص إسرائيلي يقتل فلسطينيين أحدهما لاعب كرة قدم

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، يوم الأربعاء، بمقتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة بينهما لاعب كرة قدم.

وأوضحت الوكالة أن حمدان قشطة لاعب نادي شباب رفح، قتل متأثرا بجروح خطيرة بعد إصابته برصاص إسرائيلي مؤخرا، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت الوكالة بمقتل فلسطيني آخر، متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لمسيّرة إسرائيلية على في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس، الثلاثاء.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل نحو 50 يوما، قتل عشرات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة السبت قبل الماضي، وسط شكوك باستكمال الاتفاق وإنهاء الحرب.