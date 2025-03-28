رسوم ترامب الجمركية تهدد صناعة السيارات الألمانية بخسائر مليارية

شفق نيوز/ كشف تقرير صادر عن شركة "ديلويت" للتدقيق المحاسبي والاستشارات الإدارية، يوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤدي إلى انخفاض حاد في صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، الذي أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن صادرات شركات تصنيع السيارات وقطع الغيار الألمانية قد تنخفض بنسبة تصل إلى 29%، ما يعادل خسارة تقدر بـ8.2 مليارات يورو.

واستندت هذه التقديرات إلى بيانات "مشروع تحليل التجارة العالمية"، وهي شبكة بحثية دولية تراقب تدفقات التجارة.

وأوضح هارالد بروف، رئيس قسم السيارات العالمي في "ديلويت"، أن "شركات السيارات الألمانية باعت 1.3 مليون سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي"، مشيراً إلى أن "المصانع الألمانية العاملة في الولايات المتحدة تعمل بالفعل بنسبة 70% من طاقتها، ما يجعل من الصعب نقل الإنتاج إلى هناك لتعويض الخسائر".

وأشار بروف، إلى أن "التكيف مع هذه التغيرات سيتطلب استثمارات كبيرة في توسيع القدرات الإنتاجية داخل الولايات المتحدة، وهو ما يمثل تحدياً إضافياً لشركات صناعة السيارات الألمانية في ظل التوترات التجارية الحالية".