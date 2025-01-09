رسالة من ترامب إلى خامنئي تثير التكهنات

شفق نيوز/ تمنى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي "التوفيق"، في تصريح فتح باب التكهنات حول نهجه المستقبلي تجاه إيران.

وسئل ترامب في لقاء صحفي أمام مبنى الكابيتول الأمريكي، عما إذا كانت لديه رسالة يوجهها إلى المرشد خامنئي، قبل حفل تنصيبه المقرر لاحقا هذا الشهر، رد ترامب قائلا: "أتمنى له التوفيق".

وجاءت هذه التصريحات في ظل علاقات متوترة بين واشنطن وطهران، حيث يشهد البلدان خلافات عميقة حول العديد من القضايا الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ودور إيران الإقليمي.

ولم يوضح ترامب ما إذا كانت رسالته تشير إلى نية لتحسين العلاقات بين البلدين أم أنها مجرد عبارة دبلوماسية تقليدية.

ويتوقع أن تكون سياسة ترامب تجاه إيران محل تركيز كبير خلال فترة رئاسته، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها خلال حملته الانتخابية للاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1، والذي وصفه بأنه "غير مجد".

المصدر: موقع RT