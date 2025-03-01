أردوغان يلوح باستئناف القتال ضد "العماليين"
شفق نيوز/ حذّر الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، مساء السبت، من أن بلاده ستستأنف العمليات ضد حزب العمال الكوردستاني، إذا توقفت عملية نزع سلاحه أو لم يتم الوفاء بالوعود.
وأعلن حزب العمال الكوردستاني، صباح السبت، وقفًا لإطلاق النار، استجابةً لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.
وأكد البيان أن هذا النداء يأتي في سياق عملية تاريخية بدأت في كوردستان والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على تطور القيادة الديمقراطية والحياة الحرة على مستوى العالم.
وشدد على أن إطلاق نداء بهذا الشكل خطوة في غاية الأهمية، لكن تحقيقه بنجاح أكثر أهمية، مؤكداً أن "حزب العمال الكوردستاني يلتزم بهذا النداء بشكل مباشر، وسيتخذ خطوات وفقاً لضروراته ومتطلباته".
وأكد حزب العمال الكوردستاني أنه "يدخل مرحلة جديدة من النضال، مستفيداً من الرؤية الاستراتيجية للقائد آبو والتجربة التاريخية للحزب، من أجل تحقيق أهدافه عبر نهج سياسي ديمقراطي".