أردوغان يلوح باستئناف القتال ضد "العماليين"

شفق نيوز/ حذّر الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، مساء السبت، من أن بلاده ستستأنف العمليات ضد حزب العمال الكوردستاني، إذا توقفت عملية نزع سلاحه أو لم يتم الوفاء بالوعود.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني، صباح السبت، وقفًا لإطلاق النار، استجابةً لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.

وأكد البيان أن هذا النداء يأتي في سياق عملية تاريخية بدأت في كوردستان والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على تطور القيادة الديمقراطية والحياة الحرة على مستوى العالم.

وشدد على أن إطلاق نداء بهذا الشكل خطوة في غاية الأهمية، لكن تحقيقه بنجاح أكثر أهمية، مؤكداً أن "حزب العمال الكوردستاني يلتزم بهذا النداء بشكل مباشر، وسيتخذ خطوات وفقاً لضروراته ومتطلباته".

وأكد حزب العمال الكوردستاني أنه "يدخل مرحلة جديدة من النضال، مستفيداً من الرؤية الاستراتيجية للقائد آبو والتجربة التاريخية للحزب، من أجل تحقيق أهدافه عبر نهج سياسي ديمقراطي".