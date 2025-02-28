أردوغان يعلق على دعوة أوجلان لحل حزب العمال الكوردستاني

‎شفق نيوز/ علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، على دعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، جماعته إلى إلقاء سلاحهم وحل نفسهم في رسالة قرأها حزب مؤيد للكورد في تركيا.

وقال أردوغان، عن هذه الدعوة: "بدأت مرحلة جديدة في جهود إخلاء تركيا من الإرهاب".

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، يوم الجمعة، أن جميع المسلحين الكورد في العراق وسوريا يجب أن يلقوا أسلحتهم.

جاء ذلك بعد الدعوة التي وجهها زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون عبد الله أوجلان للتخلي عن السلاح.

وكان أوجلان دعا جماعته إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها، ونُقل عنه قوله "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارا.. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكوردستاني حل نفسه".

وصدر الإعلان التاريخي في إسطنبول وتلاه وفد من نواب "حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية" (ديم) المؤيد للكورد والذي زار أوجلان في سجنه في وقت سابق من اليوم.