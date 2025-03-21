أردوغان يصف الاحتجاجات التركية بـ"إرهاب الشارع": لن نرضخ لها

شفق نيوز/ وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الجمعة، الاحتجاجات في عدد من المدن التركية، على خلفية توقيف أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعارض، بأنها "إرهاب الشارع".

وقال أردوغان "تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع"، وذلك بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري المعارض لاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وشهدت إسطنبول احتجاجات على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو للتحقيق في تورطه بقضايا فساد، بينما توجد 4 سيناريوهات لمسار التحقيقات معه.

وجرى توقيف إمام أوغلو رفقة 106 آخرين ووجهت لهم اتهامات قيادة والانتماء لتنظيم إجرامي، والابتزاز، والرشوة، والاحتيال المشدد، والحصول غير القانوني على بيانات شخصية، والتلاعب في المناقصات، والمساعدة لتنظيم إرهابي.

ويوم أمس الخميس، دعا رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، إلى رفع الصوت في تركيا ضد ما وصفه بـ"الشر"، مؤكدا أن ذلك "واجب على الجميع بمن فيهم السياسيون الحكوميون".

وكتب إمام أوغلو، على منصة "إكس" في إشارة إلى اعتقاله: "لا يمكنكم، ولا يجوز لكم، أن تلزموا الصمت. تجاوزت هذه الأحداث أحزابنا، الأمر الآن يتعلق بأمتنا. حان الوقت لترفعوا أصواتكم".

وأضاف: "أوجه نداء لأعضاء السلطة القضائية، أناشد عشرات الآلاف من المدعين العامين والقضاة الشرفاء والأخلاقيين في القضاء التركي العظيم المتحمسين لخدمة وطنهم: عليكم الوقوف والتحرك ضد حفنة من الزملاء الذين يخربون القضاء التركي، ويشوهون سمعتنا أمام العالم أجمع".