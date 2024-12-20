أردوغان يرسل وزير خارجيته إلى دمشق لوضع هيكلية الإدارة الجديدة في سوريا

شفق نيوز/ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تتواصل مع الإدارة السورية الجديدة لتحديد أسماء الأشخاص الذين سيديرون البلاد خلال الفترة المقبلة، وزير الخارجية التركي سيتوجه إلى دمشق وسيتم وضع هيكلية الإدارة الجديدة في سوريا.

وقال أردوغان، في كلمة له: "بدأنا اتصالاتنا مع أحمد الشرع، والسوريون هم من سيقررون مستقبلهم"، مبيناً أن "توقعات بشار الأسد كانت مختلفة ولكنها لم تتحقق".

وتابع: "لا يمكن قبول احتلال إسرائيل لمناطق سورية، وتقع على الغرب مسؤولية كبيرة لمنع الخطوات الإسرائيلية في سوريا".

ولفت أردوغان، إلى أنه "نحن لا نطرد الناس من بلدنا، والأطفال السوريون الآن في المدارس"، مستدركاً بالقول: "آمل أن تسمح التطورات الميدانية في الفترة المقبلة بالعودة الآمنة والطوعية لإخواننا السوريين الذين يتوقون لوطنهم".

وبين أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيتوجه إلى دمشق وسيتم وضع هيكلية الإدارة الجديدة في سوريا معا، وسنساعد الإدارة الجديدة في دمشق بشكل كامل".

وأكد أردوغان، أن "وزارة الخارجية التركية الآن تتواصل باستمرار مع النظراء في دمشق، وسنساعد الإدارة الجديدة في سوريا، وأن أكثر ما يسعدني هو أن العالم الغربي يعمل على تحسين اتصالاته مع أحمد الشرع".

وأشار إلى أن "إحدى الأشياء التي تجعلني سعيدا جدا أن العديد من الدول سواء الإسلامية أو الغربية أو غيرها على اتصال مع أحمد الشرع وهذا يعني أن الأمر يتطور، وأن هناك إشارات ثقة بالإدارة الجديدة في سوريا" مبيناً أن "المنطقة ستعيش ظروفا مختلفة تماما عما كانت وسنضاعف حجم علاقاتنا التجارية مع سوريا والعراق، وسنفعل ما بوسعنا لمحاسبة نظام بشار الأسد أمام القانون الدولي".

وشدد على أن "رفع الحصار والقيود المفروضة على سوريا بسبب نظام الأسد سيكون مفيدا لتعافيها"، مؤكدا بالقول: "ندعم الشعب السوري من أجل إدارته للمرحلة الانتقالية بسهولة وتجنيبه أي حوادث في هذا المسار".

وبين أن "هناك مشكلة كبيرة في سوريا في توفر الكهرباء والوقود وسنعمل على حل هذه المشكلة وكل المشاكل التي تواجهها سوريا، وأن إعادة إعمار المدن السورية مهم لتضميد الجراح، ويجب حل قضية الإسكان حتى يتمكن اللاجئون السوريون من العودة طوعا إلى بلادهم".

وختم أردوغان بالقول: "إحدى أهم الخطوات في استعادة الدولة هي صياغة الدستور ونتفق مع أحمد الشرع في ذلك".