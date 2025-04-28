أردوغان: مستمرون بالتواصل مع دمشق و200 ألف لاجئ سوري عاد إلى بلاده

شفق نيوز/ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، أن سوريا تمضي نحو التعافي رغم ما تواجهه من صعوبات وعقبات وأعمال تخريب، مشيراً إلى أن بلاده تواصل اتصالاتها مع الإدارة السورية الجديدة حتى تحقيق الاستقرار الكامل.

وقال أردوغان وفي كلمة له خلال فعالية رسمية، إن "تركيا استضافت ملايين اللاجئين السوريين، مؤكداً أن "أنقرة لن تجبر أحداً منهم على العودة قسراً".

وأوضح أن "نحو 200 ألف لاجئ عادوا طوعاً إلى بلادهم منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد".

وتابع أردوغان قائلاً: "نستضيف أكثر من 4 ملايين مهاجر، وسنحاسب كل من يتعامل معهم بعنصرية"، متهماً في الوقت ذاته القوى الغربية بـ"دفع المهاجرين إلى الهجرة ثم التخلي عن مسؤولياتها تجاههم".

وفي سياق متصل، كشفت مصادر في وزارة الدفاع التركية عن اتفاق بين أنقرة والحكومة السورية الجديدة لإنشاء مركز عمليات مشترك داخل سوريا. وأوضحت المصادر، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية من بينها صحيفة "زمان"، أن الموارد والإمكانات في سوريا ستظل ملكاً للشعب السوري، وأن مسألة تسليم بعض المرافق الحيوية، مثل سد تشرين، تتم متابعتها عن كثب.

كما ذكرت أن اجتماعاً وزارياً عقد في الأردن بتاريخ 9 آذار/ مارس الماضي، جمع وزراء من تركيا والعراق وسوريا ولبنان، وأسفر عن اتفاق مشترك لدعم دمشق في جهود مكافحة الإرهاب.