أردوغان متفائل بلقاء الاسد "قريباً" ويحذر: إسرائيل ستصبح أكثر عدوانية في هذه الحالة

شفق نيوز/ أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، تفاؤلا تجاه رئيس النظام السوري بشار الأسد وقال إن أنقرة مستعدة لتطبيع العلاقات مع دمشق.

وأضاف، أردوغان، بحسب وكالة أنباء الاناضول الرسمية، إنه "ما زال لديه أملا بلقاء الأسد ووضع علاقات البلدين في مسارها".

وتابع، "مددنا يدنا إلى الجانب السوري للتطبيع ونعتقد أن هذا سيفتح الباب للسلام والاستقرار في الأراضي السورية"، موضحاً أن "وحدة الأراضي السورية ليست مهددة من السوريين المنتشرين بعدة دول وعلى الأسد أن يدرك ذلك ويتخذ الخطوات اللازمة لخلق مناخ جديد في بلاده".

واشار اردوغان الى أن "هناك مناطق على حدودنا يتمسك بها الإرهابيون ولا يمكن ضمان الأمن الكامل دون تطهيرها وتجفيف مستنقع الإرهاب"، لافتاً إلى أن "عملياتنا خارج الحدود من أجل أمن بلادنا دائمًا على جدول أعمالنا ولدينا الاستعداد للبدء في أي وقت إذا شعرنا بالتهديد".

وحذر أردوغان من أن "إسرائيل ستصبح أكثر عدوانية ما دامت الأسلحة والذخيرة تتدفق إليها"، مشيراً إلى أن "الوضع في فلسطين ولبنان يزداد سوءاً يومياً".

وتابع، "قطعنا التجارة والعلاقات مع إسرائيل ونقف مع فلسطين حتى النهاية".