ردا على قرار ترامب.. الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على الواردات الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الصينية، يوم الجمعة، أنها ستفرض تعرفة جمركية نسبتها 34% على كل الواردات الأمريكية، اعتبارا من 10 نيسان/أبريل، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن.

وقالت وزارة المال الصينية "بالنسبة إلى كل السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ستفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 34% فوق معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق".

كما فرضت وزارة التجارية الصينية قيودا على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الالكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الصين سترفع دعوى قضائية أيضا لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية.

وأشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهة تجارية عالمية لها تداعيات كارثية محتملة هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من مختلف دول العالم ورسوما إضافية عالية على الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وكشف ترامب عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على الصين، أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وتعهدت الصين بسرعة اتخاذ "إجراءات مضادة" لحماية حقوقها ومصالحها.

وبمجرد إعلان بكين الرسوم على الواردات الأمريكية، هبطت أسعار النحاس في بورصة المعادن في لندن، حيث بلغ سعر طن النحاس 8975 دولارا، بانخفاض يناهز 4,1% عن سعر الإغلاق في اليوم السابق، بعدما انخفض لفترة وجيزة بنسبة 5,1%، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ تموز/يوليو 2022.