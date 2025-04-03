ردا على رسوم ترامب.. ماكرون يحث الشركات الفرنسية على تعليق عملها في أمريكا

شفق نيوز/ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشركات الفرنسية إلى تعليق جميع مشاريعها الاستثمارية في الولايات المتحدة "حتى يتضح الوضع" بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال ماكرون في اجتماع مع ممثلي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا بقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات: "المهم هو تعليق الاستثمارات المستقبلية أو تلك التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الأخيرة مؤقتا حتى تتوضح الأمور مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "هذه رسالة يمكن أن نرسلها خاصة إذا بدأت استثمارات في الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي يضربوننا فيه".

وحذر ماكرون من عواقب الرسوم الجمركية الجديدة، قائلا: "إن هذه الرسوم سيكون لها تأثير هائل على الاقتصاد الأوروبي، ولكن الأمريكيين هم الخاسر الحقيقي، الذين سيخرجون من هذا التصعيد التجاري أضعف وأفقر".

وأكد ماكرون أن "الرد الأوروبي على الرسوم الجمركية سيكون على مرحلتين المرحلة الأولى منتصف أبريل وسيشمل الصلب والألمنيوم

والمرحلة الثانية ستكون نهاية أبريل بعد دراسة ردنا في كل قطاع".

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي بالاستعداد للرد بقوة على الرسوم الجمركية الأمريكية واتخاذ إجراءات انتقامية، على سبيل المثال تلك التي تستهدف التقنيات والخدمات الأمريكية.

هذا وأكدت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الفرنسي صوفي بريما، الخميس، أن "هناك مجموعة من الإجراءات قد يجري الاتفاق بشأنها بحلول نهاية الشهر الجاري والتي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى (غوغل، أمازون، فيسبوك، آبل، مايكروسوفت)".