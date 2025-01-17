رجل دين إيراني: إسرائيل تسعى لقتل "المهدي المنتظر" في العراق

شفق نيوز/ اتهم رجل الدين الإيراني محسن مجتهد زاده، إسرائيل بمحاولة قتل الامام المهدي المنتظر من خلال حفر نفق في العراق.

وقال زاده، في مقطع مرئي تداوله الإعلام الإيراني، إنّ "إسرائيل حفرت نفقاً في مدينة سامراء العراقية، للوصول إلى جثمان الإمام الحسن العسكري والد المهدي، الغائب واستخراج الحمض النووي من الجثمان".

وأضاف زاده، وهو مدير ومؤسس "المركز التخصصي لتدريب المرشدين الدينيين" في أمريكا اللاتينية، أن "الإسرائيليين قاموا بحفر نفق للوصول إلى قبر الإمام الحسن العسكري لاستخراج الحمض النووي الخاص به، ليتمكنوا من خلاله من العثور على الإمام المهدي واغتياله".

وتابع قائلاً "عندما دخل الأمريكيون إلى العراق، استجوبوا العديد من العلماء وسألوهم عن مكان الإمام المهدي، لقد وضعوا كاميرات في كل مكان بهدف العثور عليه واغتياله".

وأوضح أن "الأبراج التي تم بناؤها بجوار مرقد الإمامين الهادي والعسكري، مع قناص في الأعلى ويتم التحكم بها عن طريق الذكاء الاصطناعي، هي لوقت ظهور الإمام المهدي، للعثور عليه واغتياله".

يُذكر أن الإمام المهدي لدى الموروث الديني الإسلامي هو من آل محمد، ويظهر في آخر الزمان و"يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما" كما في الحديث النبوي، غير أن هناك اختلافاً حول شخصيته حيث يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لم يُولد بعدُ وأنه من أبناء الإمام السبط الحسن بن علي بن أبي طالب من ولد فاطمة ابنة الرسول محمد، بينما يعتقد الشيعة الإمامية أنه وُلد في القرن الثالث الهجري ويُدعى محمد بن الحسن العسكري من أحفاد الإمام السبط الحسين بن علي.