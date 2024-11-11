أربع عمليات تنفذها "المقاومة العراقية" ضد "أهداف حيوية" في إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الاثنين، عن تنفيذها أربع عمليات هاجمت فيها أهدافاً وصفتها بـ"الحيوية" في إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان صباح اليوم الاثنين: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الإثنين 11-11-2024 هدفا حيويا في جنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وفي بيان ثاني أوضحت "المقاومة الإسلامية": "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الإثنين هدفا حيويا في شمال الاراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وفي بيان ثالث ذكرت: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الإثنين هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثانية بواسطة الطيران المسير".

وفي بيانها الرابع قالت: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الإثنين هدفا حيويا في جنوب الأراضي المحتلة للمرة الثانية بواسطة الطيران المسير".

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.