دوي انفجار في منطقة تل أبيب الكبرى

شفق نيوز/ أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجار قوي هز منطقة تل أبيب الكبرى.

وقال الجيش في بيان: "قبل قليل تم رصد قذيفة انطلقت من لبنان وسقطت في منطقة مكشوفة وسط إسرائيل ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار حسب الإجراءات المتبعة".

وطلبت "الجبهة الداخلية" من سكان تل أبيب الكبرى بالبقاء قرب المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

فيما أفادت إذاعة الجيش الاسرائيلي، بانفجار صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة قرب مدينة "بات يام" وسط إسرائيل.