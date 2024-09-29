دوي انفجارات في محيط دمشق وغارة جديدة على ضاحية بيروت

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، يوم الأحد، بشن الطيران الإسرائيلي غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ "ضربة دقيقة" في المنطقة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر عسكري، أن العملية استهدفت اغتيال قيادي في حزب الله، مشيرةً إلى أنهم "يتحققون من مصيره".

من جانبها، أفادت وكالة "آر تي" الروسية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية. كما أكدت، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في الهجوم.

في سياق متصل، أبلغت وسائل إعلام سورية عن دوي انفجارات قوية في محيط العاصمة السورية دمشق.

ولاحقا أوضحت، أأن الأصوات التي سمعت في محيط دمشق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لمسيرات حلّقت بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، ولا وجود لأي انفجارات وقعت.