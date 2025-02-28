دول عربية تعلن السبت غرة رمضان

شفق نيوز/ مع بدء تحري هلال شهر رمضان في غالبية الدول الإسلامية، اليوم الجمعة، أعلنت دول عربية بالفعل موعد غرة الشهر الفضيل.

وأعلنت سلطنة عمان أن السبت غرّة شهر رمضان المُبارك لعام 1446هـ، كما أعلنت حتى الآن، كل من إندونيسيا وأستراليا، أن السبت هو أول أيام شهر رمضان الكريم.

وذكرت مصادر في السعودية أن رؤية هلال رمضان ثبتت ليكون السبت أول أيام الشهر الكريم.

كما أعلنت كل من ماليزيا وسلطنة بروناي تعذر رؤية الهلال وأن الأحد هو غرة شهر رمضان المبارك.

وتشير التوقعات الفلكية إلى أن غداً السبت سيكون موعد بداية شهر رمضان المبارك في أغلبية الدول العربية.

ودعت الهيئات المختصة في مختلف الدول العربية والعالم الإسلامي إلى تحري هلال شهر رمضان، ومع اختلاف فروق التوقيت تتوالى الإعلانات الرسمية عن غرة رمضان.