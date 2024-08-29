دول تتعهد بملاحقة مواطنيها المقاتلين مع الجيش الإسرائيلي

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون الخارجية فارسين شاهين، يوم الخميس، تلقيها وعودا من عدد من الدول باتخاذ إجراءات ضد مواطنيها ممن يقاتلون بصفوف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت الوزيرة الفلسطينية شاهين لوكالة "نوفوستي": "تلقينا وعودا بشأن هذه القضية ونأمل أن يكون هناك انتقال من الأقوال إلى الأفعال في إطار القانون الدولي والقوانين المعتمدة في تلك الدول نفسها".

وبحسب الوزيرة فإن هذه القضية طرحتها السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن الاتصالات مستمرة مع الدول التي لها علاقة بهذا الأمر.

وأضافت: "يجب على هذه الدول أن تتخذ إجراءات فعّالة ضد أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة ويشاركون في حرب الإبادة الجماعية لشعبنا".