دولة عربية تفاجئ مواطنيها بإعلان عيد الفطر عند منتصف الليل

شفق نيوز/ في خطوة غير متوقعة، أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة في موريتانيا، في ساعة متأخرة من الليل، أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، مما أثار حالة من الجدل والارتباك بين المواطنين.

وبينما حسمت معظم الدول الإسلامية موعد العيد بناءً على الحسابات الفلكية ورؤية الهلال، جاء إعلان الجهات الرسمية في موريتانيا بعد منتصف الليل، ما دفع العديد من الموريتانيين للتساؤل عن سبب هذا التأخير وتأثيره على استعداداتهم للاحتفال.

ويأتي هذا الجدل وسط دعوات متزايدة للاعتماد على التقنيات الفلكية الحديثة لتحديد بدايات الأشهر الهجرية بدقة أكبر، بدلاً من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لإعلان المناسبات الدينية الكبرى.

وقبل إعلان موريتانيا، أكدت كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت واليمن والبحرين ولبنان وفلسطين والسودان وجيبوتي وتركيا أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر 2025 وغرة شهر شوال 1446هـ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال في تلك الدول وفق الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية المتبعة.

في المقابل، أعلنت كل من مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وسلطنة عمان وسوريا والعراق والأردن أن الإثنين هو أول أيام عيد الفطر، لعدم ثبوت رؤية هلال شوال.

كما أعلنت كل من أستراليا وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش أن الإثنين 1 شوال هو عيد الفطر .