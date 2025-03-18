دمشق تدين غارات إسرائيل على درعا وتدعو للعودة لاتفاق "فك الاشتباك"

شفق نيوز/ ندّدت وزارة الخارجية السورية، يوم الثلاثاء، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت محافظة درعا، داعية إلى وضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وتطبيق اتفاق 1974.

ونفذت إسرائيل يوم أمس الاثنين، أكثر من 30 غارة جوية، واستهدفت الفوج 175 والمساكن العسكرية واللواء 12، وجميعها في مدينة إزرع، بالإضافة إلى اللواء 15 في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، واللواء 132 في مدينة درعا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم أحد عناصر الجيش السوري الجديد، كما أسفرت الغارات عن إصابة 22 شخصاً، بينهم أطفال وسيدة.

وأدانت الوزارة في بيان "بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على درعا في 17 آذار/ مارس الجاري"، موضحة أن "هذا العمل العدواني هو جزء من حملة تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري والاستقرار في البلاد".

وأشار إلى أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لا يشكل فقط انتهاكاً للقانون الدولي، بل يمثل أيضاً تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي".

وأوضحت أن "هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذ دون رادع، تكشف عن التجاهل التام من قبل إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجميع الهيئات الدولية المسؤولة إلى "التحرك دون تأخير لوضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وتطبيق اتفاق 1974".

ووقع اتفاق "فك الاشتباك" بين إسرائيل وسوريا في 31 آيار/ مايو 1974، الذي نص على استمرار وقف إطلاق النار القائم وفصل الأطراف المتحاربة بواسطة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وبعد مرور خمسين عاماً، وفي أعقاب سقوط نظام الأسد، أعلنت إسرائيل أنها "تعتبر الاتفاق لاغياً حتى يتم استعادة الأمن في سوريا"، وهو ما أدى إلى غزو إسرائيلي لمناطق سورية خلال الأشهر الماضية.