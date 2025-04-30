دمشق: العثور على نفق يربط العراق بسوريا قرب البوكمال

شفق نيوز/ أعلنت قوى الأمن العام في سوريا، اليوم الأربعاء، العثور على نفق يربط العراق بسوريا في منطقة البوكمال الحدودية شرقي محافظة دير الزور.

وبحسب معلومات أوردها "تلفزيون سوريا"، فإن النفق يربط مقراً سابقاً لما وصفها "الميليشيات الإيرانية" ببلدة الهري في ريف البوكمال، ويصل طوله إلى 500 متر داخل الأراضي السورية.

ونقل التلفزيون، عن أهالي المنطقة قولهم إن المقر الذي يحوي النفق كان يعد من المقار المهمة، مشيرين إلى أن سيارات مجهولة الحمولة، وسط إجراءات أمنية مشددة، كانت تصل إلى المقر بشكل شبه يومي.