"دفاعاً عن النفس".. توجيهات للقوات الأميركية في الشرق الأوسط بـ"الرد السريع" على أي اعتداء

شفق نيوز/ أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الإثنين، أن توجيهات أعطيت للقوات الأميركية في الشرق الأوسط بالردّ على أي اعتداء يتعرضون له.

وذكر المتحدث باسم "سنتكوم"، كولونيل براين ماكغاري، لـ"سكاي نيوز عربية": إن "توجيهات أعطيت إلى القوات الأميركية في منطقة عمل الشرق الأوسط بالردّ السريع على أي اعتداء يتعرضون له من أي جهة كانت وذلك ضمن حق الدفاع النفس وحماية المصالح الأميركية".

وردا على سؤال لـ"سكاي نيوز عربية" حول ما إذا رصدت قيادة "سنتكوم" أي تحركات غير اعتيادية لإيران أو وكلائها في المنطقة، نفى ماكغاري وجود أي نشاط غير طبيعي.

وبخصوص ما إذا كانت توجيهات قواعد الاشتباك المعطاة للقوات الأميركية أصبحت تسمح لهم بشنّ ضربات استباقية، أجاب ماكغاري أن "ذلك رهن المعطيات الميدانية وطبعا هو قرار يُتخذ في واشنطن".

وتشهد المنطقة منسوبا مرتفعا من التوتر والتصعيد. فبالتزامن مع الحرب في قطاع غزة، باتت الأنظار متوجهة أكثر صوب الصراع الدائر بين حزب الله وإسرائيل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير عديدة أن عملية إسرائيلية برية وشيكة قد تحدث في لبنان.

وكشف مسؤول أميركي، الإثنين، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل قد تشن قريبا توغلا بريا محدودا جنوبي لبنان.

من جهته، ذكر مسؤول أميركي لـ"سي.بي.إس" أن العملية الإسرائيلية في لبنان قد تبدأ خلال ساعات.

كما أبرزت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان قد يأتي في أقرب وقت هذا الأسبوع.