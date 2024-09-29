"دعم جوي وقوة متأهبة" البنتاغون يعزز وجود الجيش الأميركي في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ وجّهت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الأحد، بتعزيز وجود الجيش في الشرق الأوسط بقدرات دعم جوي "دفاعية"، ووضع قوات أخرى في حالة تأهب عالية، بحسب بيان لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وقال المتحدث باسم "البنتاغون"، في بيان اليوم، إن وزير الدفاع لويد أوستن "رفع استعداد المزيد من القوات الأميركية للانتشار، مما يعزز استعدادنا للاستجابة لمختلف حالات الطوارئ".

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الطائرات الجديدة التي سيتم نشرها في المنطقة.

وأكد أوستن "إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها".

يأتي ذلك، بعد أقل من يومين على اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله وعدداً من قيادات الصف الأول في الحزب، في غارات إسرائيلية على مقرهم بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وهذا الاغتيال قابله تحذيرات عديدة أممية ودولية من استمرار التصعيد واتساع رقعته في الشرق الأوسط.

من جهته، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بالواقعة معتبراً أنها "تحقق العدالة لضحاياه (نصرالله) الكثيرين، بينهم الآلاف من المدنيين الأميركيين والإسرائيليين واللبنانيين".

وأكد، أمس السبت، أن بلاده تدعم "بشكل كامل" حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحركة حماس الفلسطينية وجماعة الحوثي اليمنية، و"أي جماعات إرهابية أخرى مدعومة من إيران" وفق تعبيره.

وقال بايدن إن "الوقت حان لإزالة التهديدات عن إسرائيل وتحقيق المزيد من الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط".