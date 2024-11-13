"دعا إلى تدمير غزة".. ترامب يرشح "مقدم برامج" وزيراً للدفاع

شفق نيوز/ رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المذيع التلفزيوني الأمريكي والعسكري السابق بيت هيغسيث، لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، حسبما جاء في بيان أصدره فريقه الانتقالي.

وجاء في البيان: "يشرفني أن أعلن أنني أرشح بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع.. بيت شخص صارم وذكي ويؤمن بوضع أمريكا في المقام الأول. مع بيت، سيعرف أعداء أمريكا أن قواتنا ستكون عظيمة مرة أخرى".

وبيت هيجسيث، مؤيد قوي لإسرائيل، وأن إسرائيل يجب أن "تدمر غزة".

وعلاوة على ذلك، فقد دعم اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في عام 2020، وحث الولايات المتحدة على قصف إيران بشكل مباشر.

وتخرج بيت هيغسيث من جامعتي هارفارد وبرينستون وهو من المحاربين القدامى وخدم في غوانتانامو والعراق وأفغانستان.

بالإضافة إلى ذلك، عمل كمقدم برامج في قناة "فوكس نيوز" الموالية للحزب الجمهوري لمدة ثماني سنوات.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن مدير المخابرات الوطنية الأمريكية السابق جون راتكليف، سيترأس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)".

وشغل راتكليف منصب مدير المخابرات الوطنية خلال إدارة ترامب الأولى في الفترة من 26 مايو 2020 إلى 20 يناير 2021، وقبل ذلك عمل عضوا في مجلس النواب الأمريكي لعدة سنوات.