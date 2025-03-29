"درون" لاستطلاع هلال العيد في بلد عربي

شفق نيوز/ أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، يوم السبت، تحري هلال شهر شوال لسنة 1446هـ، باستخدام "طائرات الدرون" المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، في خبر أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "استخدام هذه التكنولوجيا يأتي انعكاسا لريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة واستخدام أحدث وسائل الرصد والمراقبة".

وأوضح المجلس تفاصيل استخدام "طائرات الدرون" في عملية التحري وذلك من خلال إطلاق عدد من طائرات الدرون المزودة بعدسات مكبرة تتميز بمواصفات عالية الدقة والوضوح، وترتفع عن مستوى سطح الأرض أكثر من 300م والتي سيتم توجيهها إلى موقع القمر بناء على الدراسات الفلكية الدقيقة للحصول على الصفاء الجوي وتجاوز التحديات الطبيعية التي قد تعترض عملية الترائي.

كما أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أهمية التنسيق الفعال والشراكة الجادة والتعاون المثمر في هذا الصدد مع المؤسسات الوطنية والمراكز ذات الاختصاص.

وسبق أن أعلنت إندونيسيا، في وقت سابق من اليوم السبت، أن يوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر.