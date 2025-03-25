دردشة تكشف المستور..  كيف تسربت أسرار حرب سرية من إدارة ترامب؟

شفق نيوز/ كشف مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن طريق الخطأ، خطط حرب سرية، حين وجد صحافي نفسه أمام خرق أمني فادح، بعدما أُضيف بالخطأ إلى مجموعة مراسلة عبر الهاتف تضم عددًا من هؤلاء المسؤولين، ليجد نفسه أمام خطة عسكرية شديدة السرية تستهدف جماعة الحوثي في اليمن.

وبعد أن نشرت مجلة "ذا أتلانتيك" تقريرًا عن هذا الخطأ الفادح الذي كشف الخطة السرية، أقر البيت الأبيض بذلك يوم الإثنين.

وردًا على سؤال حول هذا الخرق الأمني الذي هزّ واشنطن، قال ترامب: "لا أعرف شيئًا عن هذا الأمر، أسمع به منكم للمرة الأولى، أنا لست من كبار المعجبين بمجلة ذا أتلانتيك".

من جهتها، سخرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من إدارة الرئيس دونالد ترامب، عقب فضيحة مجلة ذا أتلانتيك.

وكتبت كلينتون في منشور على منصة "إكس": "لا بد أنك تمزح معي!".

وأرفقت المنشور برمز تعبيري لعيون متوسعة، في سخرية مباشرة من الحادثة، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة أنشأها مستشار الأمن القومي مايك والتز، وشارك فيها وزير الدفاع بيت هيغسيث، ونائب الرئيس جيه دي فانس، واستخدمت منصة "سيغنال" التي تحذف رسائلها تلقائيا، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك قانون السجلات الرئاسية.

في السياق، كشفت المحادثة المسربة إشارة إلى مصر ودورها في هذه الأزمة، خلال المحادثة التي ضمت نائب الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع ومسؤولين آخرين، والتي انضم إليها بالخطأ رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" جيفري غولدبرغ.

ووفقاً لما نقله غولدبرغ، ذكر أحد المشاركين في المحادثة -المعروف باسمه المختصر "إس.إم"- أن على الولايات المتحدة "توضيح توقعاتها لمصر وأوروبا" فيما يتعلق بالضربات الموجهة ضد الحوثيين. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التوقعات أو ما تتضمنه.

وانفجرت الفضيحة حين نشر رئيس تحرير "ذا أتلانتيك" جيفري غولدبرغ، مقالًا كشف فيه أنّ "إدارة ترمب ضمّته من طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة عبر تطبيق "سيغنال" تباحث خلالها كبار المسؤولين الأميركيين في تفاصيل خطة لشنّ غارات جوية ضدّ الحوثيين".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز: "يبدو في هذا الوقت أنّ سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقّق في الطريقة التي أضيف بها رقم من طريق الخطأ" إلى مجموعة الدردشة".

أما المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت، فقالت في بيان: "ما زال لدى الرئيس ترمب ملء الثقة بفريقه للأمن القومي، لا سيّما مستشار الأمن القومي مايك والتز".

بالمقابل، سارعت المعارضة الديمقراطية إلى الانقضاض على الإدارة الجمهورية بسبب هذه التسريبات الخطيرة، حيث قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه "واحد من أكثر تسريبات الاستخبارات العسكرية إثارة للذهول"، داعيًا إلى إجراء "تحقيق كامل".

وكان من الممكن أن يكون التسريب ضارًّا للغاية لو نشر غولدبرغ تفاصيل الخطة مسبقًا، لكنّه لم يفعل ذلك حتى بعد بدء الغارات في 15 مارس/ آذار الجاري.

وفي مقاله قال غولدبرغ، إنّ "قادة الأمن القومي الأميركي ضمّوني إلى محادثة جماعية حول الضربات العسكرية المقبلة في اليمن، لم أكن أعتقد أنّ ذلك قد يكون حقيقيًا، ثم بدأت القنابل بالتساقط".

غولدبرغ أشار في تقريره إلى أن "المراسلات كانت بتاريخ 11 مارس الجاري، أي قبل أربعة أيام من بدء الهجوم على اليمن، وقد وجد نفسه في مجموعة، أطلقت عليها اسم "مجموعة الحوثيين الصغيرة"، حيث تبين خلالها أن والتز كلف نائبه أليكس وونغ بتشكيل فريق من الخبراء لتنسيق التحرك الأميركي ضد الحوثيين".

وكتب غولدبرغ أن "حسابات تمثل فيما يبدو نائب الرئيس جيه.دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) جون راتكليف، ومديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي كانت حاضرة في مجموعة التراسل".

وبعد انتهاء الغارات، هنّأ أعضاء مجموعة الدردشة بعضهم بعضًا بنجاح العملية، مستخدمين في ذلك عددًا كبيرًا من الرموز التعبيرية "إيموجي"، وفقًا للمقال.

وفي مقاله قال غولدبرغ: "لم أصدّق أنّ مجلس الأمن القومي الرئاسي سيكون متهوّرًا لدرجة إشراكه رئيس تحرير مجلة أتلانتيك" في مجموعة المراسلة هذه".