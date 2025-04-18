دراسة علمية: أكثر من مليار شخص بالعالم يعيشون بمناطق عالية الخطورة

شفق نيوز/ حذرت دراسة نشرتها مجلة علمية، من ارتفاع نسب التلوث في الأراضي الزراعية بالعالم بالمعادن، مؤكدة أن ما بين 900 مليون و1,4 مليار شخص يعيشون في مناطق "عالية الخطورة".

جاء ذلك وفقاً لدراسة نشرت في مجلة "ساينس"، وتتعلق بنظرة عامة فريدة لظاهرة التلوث بالمعادن الثقيلة من خلال تحليل تلوي لأكثر من 796 ألف عينة تربة من دراسات سابقة واستخدام الخوارزميات.

واستناداً إلى تحليل عيّنات وباستخدام أدوات ذكاء اصطناعي، أشار الباحثون إلى أنّ "ما بين 14 و17% من الأراضي الزراعية على مستوى العالم ملوثة بمعدن واحد على الأقل، وأكدوا أنّ ما بين 900 مليون و1,4 مليار شخص يعيشون في مناطق عالية الخطورة".

وأشارت الدراسة إلى أنه "يمكن أن يكون التلوث من مصدر طبيعي بما في ذلك جيولوجي بما أنّ المعادن موجودة بشكل طبيعي في الصخور بتركيزات متفاوتة، أو مرتبطاً بالنشاط البشري، مثل المخلفات الناتجة عن الصناعة أو الزراعة أو التعدين".

ولكن بسبب نقص البيانات في مناطق كثيرة وبشكل خاص في أفريقيا، فإن نتائج هذه الدراسة "غير كافية" للسماح بتنفيذ برامج التخفيف من المخاطر، بحسب معدّي الدراسة، بل ينبغي أن تكون "بمثابة تحذير لصنّاع السياسات والمزارعين".