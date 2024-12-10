داعش يعدم العشرات من القوات السورية "أثناء فرارهم"

شفق نيوز/ أعدم تنظيم داعش الإرهابي العشرات من القوات السورية، التي فرت مع سقوط نظام بشار الأسد، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.

وقال في بيان، إن داعش أعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامنا مع سقوط الأسد.

وأشار المرصد إلى أن تنظيم داعش "أعدم 54 عنصرا من قوات النظام قرب كازية (محطة وقود) في منطقة السخنة في بادية حمص".

وبين، أن "خلايا التنظيم اعتقلت العناصر الفارّين من الخدمة العسكرية في البادية ودير الزور أثناء انهيار نظام" الأسد.