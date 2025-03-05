إدارة ترامب تعلق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة قررت وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه خطوة قد تعرقل بشكل كبير قدرة الجيش الأوكراني على استهداف القوات الروسية.

يأتي هذا القرار بعد تعليق إدارة الرئيس دونالد ترامب، في الأسبوع الماضي، لعمليات نقل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وجاء ذلك بعد انهيار كبير في العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، تلا الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر قولها إن "التعاون الاستخباراتي الأمريكي أساس في مساعدة أوكرانيا على تحديد الأهداف العسكرية الروسية".