إدارة ترامب ترفع التجميد عن تمويل الجيش اللبناني

‎شفق نيوز/ كشف تقرير أمريكي، يوم الثلاثاء، عن رفع وزارة الخارجية الأمريكية، التجميد عن 95 مليون دولار من المساعدات للجيش اللبناني.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "المساعدات جزء من استراتيجية أوسع لإدارة دونالد ترامب لمحاولة مواصلة إضعاف حزب الله، وتقليص نفوذه في لبنان والتأكد من استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل".

‎كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ"أكسيوس": "وافقت الوزارة على استثناء لإنفاق 95 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي الذي أعيدت برمجته مؤخرا إلى لبنان. نحن نعمل مع زملائنا في وزارة الدفاع للمضي قدما في تنفيذ هذه الأموال".

‎وذكر مسؤول أميركي: "رئاسة عون هي فرصة تاريخية لتغيير الواقع في لبنان للأفضل".

‎إلى ذلك، أفاد بيان الحكومة اللبنانية الجديدة لأول مرة منذ سنوات إلى أن الدولة اللبنانية وقواتها المسلحة فقط هي المسؤولة عن الدفاع عن البلاد.