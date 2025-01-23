إدارة ترامب تتوعد إيران بـ"سناب باك"

شفق نيوز/ قدم مسؤولان في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ملامح أولية عن سياسته تجاه إيران، لتتضمن استعداداً لتفعيل آلية "سناب باك" في مجلس الأمن الدولي.

وتعهدت أليز ستيفانيك، المرشحة لمنصب مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، دفع سياسة الرئيس ترمب في المنتديات الدولية، واصفة إيران بأنها "التهديد الأهم" للسلام العالمي.

وخلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أيدت ستيفانيك اقتراح وزير الخارجية ماركو روبيو تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وآلية "سناب باك" (Snapback) هي آلية تم تضمينها في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة - JCPOA) والتي تتيح لأي طرف في الاتفاق، في حال خرق إيران لبنود الاتفاق، أن يعيد فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيًا دون الحاجة إلى موافقة جديدة من مجلس الأمن الدولي.

تقوم الآلية على أن أي دولة عضو في الاتفاق يمكنها تنشيط "سناب باك" إذا اعتقدت أن إيران قد انتهكت الاتفاق، ويتم تفعيل هذه الآلية بعد فترة 30 يومًا من إبلاغ مجلس الأمن الدولي، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل خلال هذه الفترة، يتم إعادة فرض العقوبات الأممية بشكل تلقائي.

وقد كانت آلية "سناب باك" مثار جدل بين الدول التي وقعت على الاتفاق، حيث استخدمتها الولايات المتحدة في عام 2020 بعد انسحابها من الاتفاق النووي في 2018، وهو ما أثار خلافات حول شرعية تفعيلها بعد انسحاب الولايات المتحدة.