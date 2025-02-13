إدارة ترامب تتساءل بشأن شخصية الشرع: هل أصلح نفسه؟

شفق نيوز/ أبدى نائب مساعد الرئيس الأميركي ومدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، سباستيان غوركا، رأيا صريحا برئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، طارحا العديد من التساؤلات بشأن الرجل.

وتولى غوركا منصبه حديثا في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وله خبرة 24 عاماً في دراسة الجماعات المتشددة حول العالم، كما كان مستشاراً لترامب ترامب في مكافحة الإرهاب، خلال ولايته الأولى.

وفي ردّه على سؤال في مقابلة مع قناة "الحرة"، إن كانت الولايات المتحدة تعترف بأحمد الشرع (المعروف سابقا أبو محمد الجولاني) رئيسا، أجاب غوركا "هل يسيطر على كل سوريا؟ لا. لا يسيطر. كان جهاديا لفترة طويلة، فهل أصلح نفسه؟ هل هو رجل أفضل الآن؟ هل يؤمن بالحكومة التمثيلية (الديمقراطية)؟".

وقال إن هذه الأسئلة "يوجهها للمسيحيين والعلويين وأي شخص عانى بسبب الحركة الجهادية التي يقودها الشرع".

ومنذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر الماضي، واجهت الإدارة السورية الجديدة اتهامات بعمليات قتل واختطاف وانتهاكات تجاه أفراد من الأقليات في سوريا.

وأضاف غوركا "أنا درست الحركات الجهادية 24 سنة، لم أر أبداً قائدا جهاديا ناجحا يصبح ديمقراطيا أو يؤمن بحكومة تمثيلية".

أما عن كونه رئيسا أم لا، فامتنع غوركا عن الإجابة، معتبراً أن وزير الخارجية ماركو روبيو هو الأولى بالرد.

وبعد تنصيب الشرع رئيسا في المرحلة الانتقالية، كانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قالت للحرة "إننا نتابع التطورات الأخيرة في سوريا. وتواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى انتقال سياسي شامل في البلاد".

وأضافت المتحدثة "من المهم منع سوريا من أن تصبح مصدراً للإرهاب الدولي وحرمان الجهات الأجنبية الخبيثة من فرصة استغلال التحول في سوريا لتحقيق أهدافها الخاصة".