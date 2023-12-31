خمس مواجهات في ختام الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراق وتغييران طفيفان لمباراتين

شفق نيوز/ تقام، اليوم الاحد، خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والنجف وكربلاء وميسان وزاخو.

وتقام المباراة الاولى عند الساعة الوحدة والنصف ظهراً على ملعب كربلاء الدولي بين فريقي نادي القاسم وضيفه نادي الطلبة.

بينما تجري مباراتان عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم ، تقام إحداها على ملعب ميسان الاولمبي بين نادي نفط ميسان وضيفه نادي اربيل، بينما تقام الاخرى على ملعب زاخو بين اصحاب الارض والجمهور نادي زاخو وضيفه الكهرباء.

وأجرت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق تغييرين في جدول اليوم الأحد لمنافسات الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراق بهدف فسح المجال أمام الجمهور للحضور وانسيابية حركة سيارات الفار بطلب الشركة المنفذة لمنظومة الفار .

و بموجب التغيير الأول فإن مباراة فريقي الزوراء والنفط التي ستقام على ملعب الأول ستجري في الساعة الثامنة مساءً بدلاً من موعدها السابق، وهو التاسعة مساء.

وفي حين ستقام مباراة فريقي النجف والقوة الجوية التي سيحتضنها ملعب الأول عند الساعة الثامنة مساءً من هذا اليوم الأحد بدلاً من توقيتها المحدد مسبقاً عند الخامسة عصراً .