خلال يوم واحد.. روسيا: مقتل 175 عسكرياً اوكرانياً وإسقاط 13 مسيرة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل 175 عسكرياً اوكرانياً خلال يوم واحد فقط، مشيرة الى اسقاط 13 طائرة مسيرة تابعة للجيش الأوكراني.

وذكرت الوزارة، أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

واضافت، انه "وفي المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، كبدت القوات الروسية القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 175 عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأوضحت الوزارة، انه "خلال العمليات الهجومية، ألحقت وحدات من مجموعة قوات الشمال خسائر بتشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غورنال وأوليشنيا، وواصلت وحدات القوات الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي، فلاديميروفكا، ميروبولي، موغريتسا، سادكي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".

وأشارت إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 175عسكريًا ومركبات قتالية مدرعة، وناقلة جند مدرعة وعدد من المدافع".