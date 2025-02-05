خلال أيام.. تسجيل 938 هزة أرضية في بحر أيجة غربي تركيا

شفق نيوز/ أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يوم الأربعاء، بوقوع 938 هزة أرضية في بحر إيجة غربي البلاد، خلال ثمانية أيام.

وأكدت "آفاد" ذلك في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، بالتزامن مع استمرار الهزات الأرضية متفاوتة الشدة في بحر إيجة.

ولفتت إلى أن بحر إيجة شهد 938 هزة أرضية منذ 28 كانون الثاني/ يناير الماضي وحتى الساعة 16:00 (ت.غ +3)، من اليوم الأربعاء.

وأضافت أن هزة أرضية فقط كانت شدتها دون درجة واحدة على مقياس ريختر، وأخرى تراوحت قوتها بين 5 و6 درجات.

كما وقعت 414 هزة أرضية بقوة تراوح بين 3-4 درجة، و75 هزة شدتها 4-5 درجات.

ولم تسجل السلطات في تركيا أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهزات الأرضية هذه.