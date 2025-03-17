خلال عقدين.. 7 ملايين قتيل وجريح نتيجة حوادث السير في إيران

شفق نيوز/ أعلنت إيران، يوم الاثنين، تسجيل أكثر من 400 ألف قتيل و6 ملايين جريح نتيجة حوادث سير في إيران، خلال العقدين الماضيين.

وقال مسؤول حكومي، لوسائل إعلام إيرانية، إن هذا الأمر لا يضع عبئا اقتصاديا ثقيلاً على البلاد فحسب، بل يؤثر بشدة على التنمية الاجتماعية والبشرية.

هذا وذكر عضو هيئة الصحة الإيرانية، حسن تاج، أن إيران اطلقت حملة لاحتواء أثر هذه الحوادث في البلاد".

وتعزو السلطات الإيرانية، حوالي 60٪ من الحوادث إلى عوامل مثل "عدم الانتباه، وفقدان السيطرة على المركبات، والإرهاق"، كما أن 90٪ من المركبات المتورطة في الحوادث هي من السيارات المحلية.