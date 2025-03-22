خلال أسبوع.. إدارة ماسك تجبر "ناسا" على تخفيض إنفاقها بـ420 مليون دولار

شفق نيوز/ دفعت إدارة الكفاءة الحكومية DOGE التي يترأسها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إلى تخفيض إنفاقها بمقدار 420 مليون دولار خلال أسبوع واحد.

وقالت DOGE، بتغريدة في صفحتها الرسمية على موقع X للتواصل الاجتماعي، جاء فيها: "عمل جيد هذا الأسبوع في وكالة (ناسا): التخلص من بطاقات المشتريات غير المستخدمة (نحو 80%)، وإنهاء ما يقرب من 420 مليون دولار من العقود غير الضرورية، بما في ذلك عقود بقيمة 45 مليون دولار مع ثلاثة مستشارين مختلفين لخدمة دعم تغيير الحوكمة للشركات (15 مليون لكل منهم)".

وقد تم إنشاء إدارة الكفاءة الحكومية DOGE من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف "خفض الإنفاق غير الضروري، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية". وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في وقت سابق إن هذه الإدارة كشفت عن إنفاق حكومي أمريكي "مثير للصدمة"، ولم يوافق عليه الكونغرس.