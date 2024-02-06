خلافات على عقار في الكرادة تنتهي بانتحار المستأجر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانتحار رجل ضمن منطقة الكرادة داخل وسط العاصمة بغداد، إثر خلافات مع صاحب بناية، على العقار الذي يستأجره.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية قتل وقعت ضمن منطقة الكرادة داخل مقابل محطة وقود (أبو اقلام) وسط العاصمة بغداد، وبعد انتقال قوة أمنية لمكان الحادث تبين انتحار شخص بعدما قام بإطلاق النار على نفسه داخل محله بواسطة سلاح مسدس 9 ملم بسبب مشاجرة مع صاحب البناية".

وأضاف المصدر، أن "الضحية قام بإصابة نفسه قبل عملية الانتحار، والمعلومات الأولية تفيد بأن السبب هو خلافات على العقار الذي يستأجره".