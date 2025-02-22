آخر الرهائن يقبل الرؤوس.. حماس تسلم 3 أسرى ورابعا دون مراسم

شفق نيوز/ سلمت حركة حماس، يوم السبت، 3 رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في النصيرات وسط قطاع غزة، ليكون العدد 6 أسرى بعد تسليم الحركة صباحا لرهينتين .

وقامت حماس بتسليم الرهائن الإسرائيليين إيليا كوهين وعومر شيم توف وعومر فينكرت للصليب الأحمر في مخيم النصيرات بغزة.

ونقلت وسائل اعلام إن الرهينة الرابع هشام السيد سيتم تسليمه في غزة دون مراسم.

وفي وقت سابق السبت، سلمت حماس اثنين من المختطفين العائدين إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة.

والرهائن الستة هم آخر الرهائن الأحياء من مجموعة من 33 تقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير.

واظهرت مقاطع فيديو، الاسرى الثلاث من اعلى منصة التسليم في مخيم النصيرات، حيث قام احدهم بتقبيل رؤوس عناصر كتائب القسام.

وأُخذ 4 من الرهائن، وهم إيليا ميمون إسحق كوهين (27 عاما) وتال شوهام (40 عاما) وعومر شيم توف (22 عاما) وعومر فينكرت (23 عاما)، في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

بينما احتجزت حماس رهينتين وهما هشام السيد (36 عاما) وأفيرا منجيستو (39 عاما)، منذ دخولهما غزة بشكل منفصل في ظروف غير واضحة قبل نحو عقد من الزمن.