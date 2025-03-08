خامنئي يرد على رسالة ترامب: لن نفاوض تحت الضغط

شفق نيوز/ رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء السبت، التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، على قدرات البلاد النووية والصاروخية، تحت "ضغط أقصى".

وقال خامنئي، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية إن "بعض الدول تصر على محادثات لفرض مطالبها وليس لحل القضايا"، مشدداً على أن "طهران لن تتفاوض تحت ضغط من دولة متسلطة".

وأضاف أن "طهران لن تقبل بالتأكيد مطالبهم طهران لن تقبل أبدًا المطالب بكبح برنامجها الصاروخي".

وزاد بالقول: "لا يمكننا الاعتماد على أسس الحضارة الغربية لأن أسسها معيبة وتتعارض مع المبادئ الإسلامية"، مبيناً أن "الحضارة الغربية لها مزاياها وإذا كان بوسعنا أن نتعلم منها ونستفيد منها، فينبغي لنا أن نفعل ذلك.

جاء ذلك عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن أنه بعث برسالة إلى إيران، يخيرها فيها بين التفاوض حول ملفها النووي أو مواجهة عمل عسكري.

وأوضح ترامب، يوم أمس الجمعة، أنه كتب إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مؤكداً أن الحل التفاوضي "سيكون أفضل بكثير بالنسبة لطهران".