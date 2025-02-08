خامنئي يدعو حماس الى تخطيط "دعائي" ويقلل من التهديدات الأمريكية

شفق نيوز/ دعا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، يوم السبت، حركة حماس إلى تخطيط "دعائي" الى جانب العمل العسكري، فيما قلل من التهديدات الأمريكية الاخيرة ضد بلاده.

وقال خامنئي، خلال لقائه فداً من حركة "حماس"، برئاسة محمد إسماعيل درويش، إن "المقاومة الفلسطينية لم تهزم إسرائيل فقط، بل هزمت الولايات المتحدة أيضاً"، مشيراً إلى أن "قوات الاحتلال فشلت في تحقيق أي من أهدافها رغم الحرب التي استمرت أكثر من عام".

وبحسب مانقلته وسائل اعلام ايرانية، فقد أعرب خامنئي، عن "تقديره لجهود وفد حماس المفاوض"، معتبراً أن "تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار يعد إنجازاً كبيراً، لكنه يجب أن يتحمل العالم الإسلامي مسؤولياته في دعم وإغاثة الشعب الفلسطيني".

وأشار خامنئي، إلى "أهمية التخطيط للعمل الثقافي والإعلامي إلى جانب الجهود العسكرية وإعادة إعمار غزة"، مبيناً أن "المقاومة الفلسطينية قدمت أداءً متميزاً في المجال الإعلامي والدعائي، ويجب أن تستمر في هذا النهج لكسب المزيد من التأييد الدولي".

وفي إشارة إلى التهديدات الأمريكية الأخيرة، أكد خامنئي، أن "مثل هذه التهديدات ليس لها أي تأثير على عقلية أمتنا ومسؤولينا وكذلك الناشطين والشباب في البلاد".